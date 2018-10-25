В Бельгии кит выбросился на берег

Кит на побережье Северного моря в районе курортной зоны Де Кок, Бельгия. 25 октября 2018

Кит на побережье Северного моря в районе курортной зоны Де Кок, Бельгия. 25 октября 2018

БРЮССЕЛЬ, 25 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Восемнадцатиметровый кит выбросился на бельгийском побережье Северного моря в районе курортной зоны Де Кок, сообщил в четверг телеканал RTL.

Полиция просит население не приближаться к мертвому морскому животному.

По оценке Института естественных наук Бельгии, кит выбросился на берег в ночь на четверг. То, как он оказался в бельгийских территориальных водах, будет установлено посредством патолого-анатомического анализа.

Update: 25-10-2018, The dead Fin whale washed up on the Belgium beach of De Haan. https://t.co/8YCoeUJhxR — NorthAtlanticSociety (@NorthAtlanticSo) 25 октября 2018 г.

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