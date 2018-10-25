В США обнаружили подозрительную посылку, адресованную Байдену, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полиция обнаружила подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену, в штате Делавэр, сообщают американские СМИ.

Ранее сообщалось, что неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам американского лидера Дональда Трампа. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока не известны. Также сообщалось, что подозрительную посылку, похожую на те, что содержали взрывные устройства, отправили Байдену, правоохранители ее отслеживали.

По данным телеканала USA Today, полиция обнаружила направленную Байдену посылку. В свою очередь телеканал NBC сообщает, что "ФБР и местная полиция среагировали" после обнаружения в Нью-Касле, штат Делавэр, подозрительной посылки "в связи с продолжающимся расследованием (ситуации с серией — ред.) бомб". По данным телеканала, посылка похожа на предыдущие.

Как отмечает телеканал CNN, это уже девятая аналогичная посылка.

Согласно данным опроса компании SSRS для телеканала CNN, бывший вице-президент США Джо Байден лидирует по популярности среди потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии в 2020 году.