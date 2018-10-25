США не изменили позицию по Карабаху, заявил Болтон

ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что его визит в Карабах не означает, что Вашингтон изменил свою политику по урегулировнию в регионе, стороны конфликта должны продолжать работу и вместе искать пути его решения.

"Решение карабахской проблемы – кратчайший путь для уменьшения внешнего давления на Армению", — сказал Болтон, добавив, что это не легкий вопрос, иначе конфликт был бы давно урегулирован.

Он подчеркнул, что Вашингтона готов содействовать сторонам в этом вопросе, подчеркнув, что урегулирование исходит из интересов не только Армении и Азербайджана, но США.

"Мой визит не стоит рассматривать как сигнал об изменении политики США по этой проблеме или о новых американских предложениях. Стороны должны продолжать работу и вместе искать пути решения", — сказал советник американского президента.

Он добавил также, что если на предстоящих в декабре досрочных парламентских выборах поддерживающая и.о. премьера политсила получит "сильный мандат", то это позволит главе правительства пойти на решительные шаги, в частности приложить усилия по решению карабахской проблемы. "Если будет такая готовность (со стороны Армении – ред.), мы должны поработать над соответствующей реакцией со стороны Азербайджана", — отметил Болтон.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.