В Финляндии хотят отменить возможность брака до 18 лет

ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт — РИА Новости. Правительство Финляндии предлагает внести поправки в законодательство и отменить возможность бракосочетания с лицами моложе 18 лет, говорится в пресс-релизе министерства юстиции страны.

Это означает, что в будущем, лица, не достигшие 18 лет, не смогут жениться в стране. Поправки должны вступить в силу как можно скорее, уточняется в сообщении.

"Необходимо улучшить защиту детей всеми возможными способами. В интересах ребенка брак может состояться только в возрасте восемнадцати лет… Мы также даем сигнал международному сообществу о том, что мы не принимаем брак несовершеннолетних", — говорит министр юстиции Антти Хяккянен.

В сообщении министерства указывается, что существующая процедура разрешения на брак несовершеннолетнего в Финляндии подвергалась все большему сомнению. Данная возможность была ранее ликвидирована в Швеции, Норвегии и Дании.

В соответствии с действующим законодательством Финляндии, брак несовершеннолетнего гражданина возможен только ввиду беременности. В последние годы поступало от десяти до 30 заявлений о браке несовершеннолетних в год. Например, в прошлом году было получено 11 заявок, было выдано семь разрешений. Большинство несовершеннолетних, получивших разрешение о браке, были девочки в возрасте 17 лет, указывает министерство.