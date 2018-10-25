МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил публикующие фейковые новости СМИ в разжигании ненависти в американском обществе на фоне инцидентов с отправкой подозрительных посылок в США его критикам и оппонентам.Twitter.
Ранее сообщалось, что неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам Трампа. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока не известны.