Трамп обвинил "фейк ньюс" в разжигании ненависти после инцидентов с бомбами

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил публикующие фейковые новости СМИ в разжигании ненависти в американском обществе на фоне инцидентов с отправкой подозрительных посылок в США его критикам и оппонентам.

"Большая часть злости, которую мы видим сегодня в нашем обществе, вызвана намеренно лживыми и неточными материалами мейнстримных СМИ, которые я называю "фейк ньюс". Это стало настолько плохим и полным ненависти, что не поддается описанию. Мейнстримные СМИ должны исправить свое поведение, быстро", — написал Трамп в своем Twitter

Ранее сообщалось, что неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам Трампа. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока не известны.