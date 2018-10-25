В МИД рассказали о последствиях возможного выхода США из ДРСМД

ВЕРОНА, 25 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Решение США выйти из соглашения с РФ о ракетах средней и малой дальности осложняет перспективы продления договора СНВ-3, Москва надеется, что США не втянут ее в новую гонку вооружений, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Разумеется, все режимы контроля над вооружениями и нераспространением не юридически, но логически внутренне взаимосвязаны. Так, существует взаимосвязь между СНВ-3 и системой ПРО",- сказал Грушко журналистам на полях Веронского экономического форума.

"Конечно, это решение (о выходе из договора по РСМД) осложняет перспективы продления СНВ-3. Если говорить о России, для нас любое проявление американских средств даже средней дальности, достигающих нашей территории, конечно, будет рассматриваться как часть стратегического баланса США," — отметил дипломат.

"Это очень серьёзная проблема, но мы хотим надеяться, что США будут действовать таким образом, чтобы не нарушить стратегический баланс, чтоб мы не оказались вновь втянуты в новую гонку вооружений с непредсказуемыми последствиями. Тем более, что проблема ракет средней и малой дальности также связана с огромным числом дополнительных факторов, это и сокращающееся время доставки для принятия ответных мер. То есть это шаг, который может серьезно дестабилизировать, создать риск и увеличить непредсказуемость в военно-стратегических вопросах", — сказал Грушко.