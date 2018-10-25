Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе с тремя экс-президентами Украины

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с тремя своими предшественниками, обсудив дальнейшее развитие страны и вопрос достижения мира в Донбассе, сообщила в четверг его пресс-служба.
"Во время встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию украинского государства", — говорится в сообщении на сайте президента.
Также Порошенко передал экс-президентам юбилейную медаль "25 лет независимости Украины", которой они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине независимости страны.