Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе с тремя экс-президентами Украины

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с тремя своими предшественниками, обсудив дальнейшее развитие страны и вопрос достижения мира в Донбассе, сообщила в четверг его пресс-служба.

По данным пресс-службы, Порошенко встретился с бывшими президентами Украины Леонидом Кравчуком (1991-1994 годы), Леонидом Кучмой (1994-2005 годы) и Виктором Ющенко (2005-2010 годы).

"Во время встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию украинского государства", — говорится в сообщении на сайте президента.

Также Порошенко передал экс-президентам юбилейную медаль "25 лет независимости Украины", которой они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине независимости страны.