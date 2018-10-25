Болтон обсудил с руководством Армении Сирию и санкции против Ирана

ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудил с руководством Армении широкий круг вопросов, в частности, санкции против Ирана и ситуацию в Сирии.

"Мы беседовали с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном почти час и двадцать минут, я провел встречи в МИД и Минобороны, встретился с секретарем Совета безопасности Армении. Обсудили вопросы армяно-американских отношений, мои переговоры в России, санкции против Ирана, ситуацию в Сирии, возможности экономической активности США в Армении", — сказал Болтон в четверг журналистам.

Он добавил, что армяно-американские отношения являются для США вопросом первостепенной важности и имеют стратегическое значение.