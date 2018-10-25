В Одесской области из-за проблем на границе погибли около 150 овец

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Почти 150 овец из 300 погибли от голода в торговом порту "Черноморск" Одесской области из-за того, что фуру с животными более двух недель не пропускают на Украину, передает в четверг агентство УНИАН со ссылкой на собеседника в порту.

"Из-за каких-то формальностей овец на Украину не пустили. Животные гниют заживо, вокруг — вонь, мухи, черви. В любой момент может быть эпидемия", — заявили в порту.

По данным агентства, овцы принадлежат предприятию "Украниксар" в Днепропетровской области, которое специализируется на разведении овец и коз. Агентство также передает, что фура с овцами 6 октября была отправлена из Украины в Турцию для дальнейшей продажи животных. Однако покупатель не явился, поэтому овец отправили назад на Украину, куда они прибыли 12 октября.

Агентство передает, что все 300 овец – молодые особи, часть из которых были беременными, но потеряли плоды уже в порту на Украине. На данный момент погибла половина овец.

Комментарием порта и госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей РИА Новости пока не располагает.