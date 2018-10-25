В Китае заявили о готовности укрепить военное сотрудничество с Россией

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Китай готов работать вместе с Россией над углублением стратегического взаимодействия и практического сотрудничества в военной сфере, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

"Мы готовы вместе с российской стороной и дальше поднимать уровень практического сотрудничества, укреплять стратегическое взаимодействие, чтобы корабль двусторонних военных отношений шел на всех парусах, рассекая волны", — заявил У Цянь на брифинге.

Он отметил, что высокий уровень и особенный характер китайско-российских отношений в военной сфере являются опорой стратегического взаимодействия между двумя странами.

"В последние годы были достигнуты большие результаты в сфере совместных учений, боевых маневров и военных соревнований", — добавил У Цянь.

Представитель оборонного ведомства Китая также подчеркнул, что в ходе недавнего визита министра обороны РФ Сергея Шойгу стороны достигли обширного консенсуса.

Официальный визит Шойгу в Китай состоялся 18-19 октября. В ходе визита прошло XXIII заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Российский министр провел встречи с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юся, а также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.