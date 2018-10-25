В Испании начался судебный процесс в отношении 18 каталонских политиков

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (634)

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Верховный суд Испании в четверг подтвердил окончание расследования против лидеров каталонского движения за независимость и постановил начать судебное разбирательство в их отношении, говорится в постановлении.

Согласно решению суда, речь идет о 18 каталонских политиках.

В референдуме о независимости, который провели каталонские власти 1 октября 2017 года, приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.