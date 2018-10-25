Саудовский принц провел заседание комитета по реформе службы безопасности

ДОХА, 25 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в четверг провел первое заседание комитета по реструктуризации службы общей безопасности, создать который распорядился король после подтверждения убийства журналиста Джамаля Хашукджи, сообщило Саудовское агентство новостей.

В минувшую субботу вслед за подтверждением убийства Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ об отстранении от должности замглавы службы общей разведки Ахмеда Асири и создании комитета для реформирования разведывательной службы. Возглавить этот комитет он получил наследному принцу.

По информации агентства, комитет рассмотрел план реформ службы, включая оценку нынешней ситуации и выявление пробелов, в частности, по организационной структуре руководства службы безопасности.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил в четверг, что убийство Хашукджи было преднамеренным.