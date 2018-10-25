Восточный комитет немецкого бизнеса выступил против антироссийских санкций

ВЕРОНА (Италия), 25 окт – РИА Новости. Европейский бизнес выступает против санкций в отношении России, страдает от ограничений, заявил управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"Санкции — это глобальные вызовы, с которыми нам предстоит работать в следующие годы. Эти вызовы мы сможем решить только в сотрудничестве Европейского союза с Россией и ЕАЭС", — сказал Хармс.

По его словам, для Европейского союза Россия и в экспорте, и в импорте является очень важным партнером. Для России ЕС тоже очень важный партнёр — более 40% взаимной торговли происходит именно с европейским сообществом, и объём торговли России с ЕС в 10 раз превосходит уровень торговли РФ с США, отметил он.

"Но именно санкции, вторичные санкции, в первую очередь касаются европейских компаний, мы с этим абсолютно не согласны, принципиально такие санкции отрицаем", — подчеркнул Хармс.

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