Француза, кормившего детей пирожными и кока-колой, посадили в тюрьму

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Жителя Франции, кормившего своих детей только пирожными и кока-колой, приговорили к трем месяцам тюремного заключения, пишет Le Figaro.

Мужчина, страдающий алкоголизмом, один воспитывал сыновей-погодок (три и четыре года). В их квартире не было ни кровати, ни холодильника, ни игрушек.

На странную семью обратили внимание социальные службы. Выяснилось, что мальчиков кормили только пирожными и кока-колой. Из-за такого рациона старшему ребенку пришлось удалить семь зубов.

Сейчас дети находятся у опекунов. Отец отправился в тюрьму в Лиможе.



