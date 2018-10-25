Генпрокурор Саудовской Аравии назвал убийство Хашукджи преднамеренным

ДОХА, 25 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было преднамеренным.

"Подозреваемые в убийстве подданного Хашукджи совершили преступление преднамеренно", — отметил прокурор в своем заявлении, переданном саудовским телеканалом " Аль-Ихбария ".

Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.