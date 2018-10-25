В Китае высмеяли сообщения о прослушке телефонов Трампа

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Сообщения в СМИ о прослушке телефонов президента США Дональда Трампа китайскими спецслужбами создают впечатление, что некоторые люди в США прикладывают все силы для получения "Оскара" за лучший сценарий, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что американские разведывательные ведомства якобы узнали, что Китай и Россия прослушивали телефонные разговоры Трампа. По словам источников издания, это даёт возможность узнать, как работает президент и как можно повлиять на политику администрации.

"Китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения, такое ощущение, что в настоящее время некоторые люди в США действительно не жалеют сил в погоне за премией "Оскар" за лучший сценарий", — заявила дипломат.

По ее словам, тот факт, что New York Times публикует подобные сообщения, стал очередным доказательством, что газета распространяет фейковые новости.

Дипломат отметила, что если у кого-то в США есть опасения в том, что телефоны фирмы Apple прослушиваются, они могут перейти на телефоны фирмы Huawei, "а если и тогда вы все еще будете чувствовать опасения, то ради обеспечения абсолютной безопасности можно полностью прекратить пользоваться современными средствами связи, оборвать все связи с внешним миром".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с юмором относятся к публикации в СМИ о прослушке телефонов президента США Дональда Трампа российскими спецслужбами, а также сожалеют в связи с тем, что "газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении журналистской ответственности".