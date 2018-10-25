В Китае высмеяли сообщения о прослушке телефонов Трампа

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Сообщения в СМИ о прослушке телефонов президента США Дональда Трампа китайскими спецслужбами создают впечатление, что некоторые люди в США прикладывают все силы для получения "Оскара" за лучший сценарий, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.New York Times со ссылкой на источники написала, что американские разведывательные ведомства якобы узнали, что Китай и Россия прослушивали телефонные разговоры Трампа. По словам источников издания, это даёт возможность узнать, как работает президент и как можно повлиять на политику администрации.
"Китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения, такое ощущение, что в настоящее время некоторые люди в США действительно не жалеют сил в погоне за премией "Оскар" за лучший сценарий", — заявила дипломат.
По ее словам, тот факт, что New York Times публикует подобные сообщения, стал очередным доказательством, что газета распространяет фейковые новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с юмором относятся к публикации в СМИ о прослушке телефонов президента США Дональда Трампа российскими спецслужбами, а также сожалеют в связи с тем, что "газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении журналистской ответственности".