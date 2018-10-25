МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На окраине бельгийского города Шарлеруа группа преступников дважды прислушалась к "рекомендации" владельца магазина перенести ограбление, но при третьей попытке их задержала полиция, сообщает RTL France.

Шесть человек, двое из которых были вооружены, решили ограбить магазин электронных сигарет. Его владелец по имени Дидье посоветовал преступникам прийти после закрытия, потому что тогда в кассе будет больше денег.

По словам мужчины, ему пришлось долго убеждать злоумышленников, но они все же прислушались к доводам.

После того, как преступники ушли, хозяин магазина позвонил в полицию. Там не поверили, что грабители вернутся и не стали приезжать.

Однако за час до закрытия группа молодых людей появилась снова. Дидье посоветовал им купить часы и все-таки прийти после того, как он закончит работу. Злоумышленники вновь уступили. На третий раз их уже ждала полиция.

В результате пятерых человек арестовали, одному удалось скрыться.