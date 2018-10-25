СМИ: в США врач попыталась обмануть пожилую пациентку на 300 тысяч долларов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В американском штате Теннесси врач заняла у пожилой пациентки крупную сумму, а затем отказалась вернуть долг, диагностировав у женщины психическое расстройство, сообщает издание The Tennessean.

Врач Суэллен Ли попросила в долг 300 тысяч долларов, объяснив эту просьбу финансовыми трудностями, с которыми столкнулась ее клиника.

Когда же пациентка, которая наблюдалась у Ли 25 лет, потребовала вернуть деньги, та поставила ей диагноз "старческая деменция", чтобы уклониться от выплаты. Из-за этого финансовая компания отказала женщине в доступе к ее активам.

Впоследствии другие специалисты не подтвердили диагноз.

После судебного разбирательства Суэллен Ли уволилась, добровольно отказалась от лицензии на медицинскую деятельность и выплатила штраф в две тысячи долларов.

Однако вину она не признала. По ее словам, пациентка подставила ее, желая отомстить за поставленный диагноз.

"Она хотела причинить мне вред из-за того, что я объявила о ее слабоумии", — сказала Ли.

"Все это ложь, но мне сказали, что борьба за справедливость будет дорого мне стоить", — добавила она.

По ее словам, на самом деле она заняла деньги около 20 лет назад и долгое время выплачивала долг по частям. Кроме того, Ли считает, что у нее были все основания для того, чтобы диагностировать деменцию.