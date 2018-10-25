В ОБСЕ осудили отправку посылок с взрывными устройствами в США

ВЕНА, 25 окт — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность и осудил атаку на СМИ в США после того, как в бюро телекомпании CNN в Нью-Йорке пришла посылка с взрывным устройством.

В среду здание Time Warner Center, где располагается бюро телекомпании CNN, было эвакуировано. Сообщалось, что была найдена посылка с взрывным устройством, якобы предназначенная экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. Президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация накажет организаторов отправлений взрывчатки и призвал страну объединиться.

"Я глубоко возмущён этой попыткой атаки на СМИ в США. Этот инцидент свидетельствует о тревожной тенденции угроз и атак на СМИ", — цитирует Дезира пресс-служба ОБСЕ.

Он поприветствовал быструю реакцию властей и начало расследования. По его словам, журналисты должны работать в защищённой и безопасной среде, в виновных в инциденте нужно привлечь к ответственности.

"Я в срочном порядке призываю всех политиков сделать все возможное для поддержки СМИ в это трудное время, категорически осудить эти инциденты и защитить СМИ как необходимый и критически важный элемент демократии", — добавил он.