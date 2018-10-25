МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал "небылицей" слова главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина о том, что пребывание украинцев в Белоруссии является "потенциально опасным".

Ранее Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным. По его словам, на территории Белоруссии якобы "действуют российские властные структуры", о чем свидетельствуют задержания в республике украинских граждан и передача их России.

"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тысяч украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 миллиона украинских граждан, которые посетили Беларусь", — сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге.

По словам Глаза, "складывается впечатление, что украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего самого близкого соседа — республики Беларусь".

Пресс-секретарь отметил, что "буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси". "Наш президент неоднократно говорил, что отсюда их могут оккупировать только армады белорусских тракторов и комбайнов", — подчеркнул Глаз.

Ранее в четверг посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим охарактеризовал слова Климкина как "мягкое дипломатическое выражение" и призвал "не выдергивать" эти слова из общего контекста хороших украинско-белорусских отношений в различных сферах.