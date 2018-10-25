Постпред при ЕС: в ФРГ обсуждают запрет на размещение ракет США в стране

ВЕРОНА, 25 окт — РИА Новости. Евросоюз не готов дать гарантии, что на территории стран объединения не будут размещаться ракеты США в случае выхода Вашингтона из договора об РСМД, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Комментируя, обсуждал ли он с коллегами из ЕС возможный выход США из этого договора, российский дипломат отметил, что "они (политики ЕС — ред.) на все подобные вещи говорят, что Евросоюз к этому никакого отношения не имеет, не будучи военным блоком".

"Другое дело, что, конечно, в политической элите стран Евросоюза брожение пошло очень серьезное. Например, некоторые германские политики, в том числе депутаты Европарламента, ставят вопрос, чтобы на уровне Евросоюза принять решение, запрещающее размещение ракет, — понятное дело, американских, — на территории страны", — пояснил Чижов.

На вопрос, готов ли ЕС дать гарантии, что на его территории такие ракеты размещаться не будут, постпред РФ ответил отрицательно.

"Нет. В ЕС пока еще находится Великобритания, которая, как известно, стопроцентно поддерживает любые шаги США. Там же находятся Польша, страны Прибалтики. Поэтому ни о каком консенсусе в ЕС пока говорить не приходится", — подчеркнул Чижов.