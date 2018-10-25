ГОМЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава украинской дипломатической миссии в Минске Игорь Кизим считает, что пребывание украинцев в Белоруссии может представлять для них потенциальную опасность, учитывая прецеденты с их задержаниями на территории республики, однако попросил "не выдергивать из контекста" слова главы украинского МИД Павла Климкина на этот счет.

Ранее Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным, и об этом Киев намерен говорить с Минском. Климкин отметил, что на территории Белоруссии якобы "действуют российские властные структуры", о чем свидетельствуют истории задержаний в Белоруссии украинских граждан и передачи их России.

"По-моему, он (Климкин – ред.) сказал, что потенциально опасно находиться на территории Беларуси. Это мягкое дипломатическое выражение. Но в то же время он сказал, что касается политических, экономических отношений, у нас (Белоруссии и Украины – ред.) все прекрасно, (что касается – ред.) культурных отношений – все хорошо. Поэтому тут не надо выдергивать из контекста… Но, предположительно, он имел в виду, наверное, случаи … с задержаниями Шаройко (украинца Павла Шаройко – ред.) и Гриба (украинца Павла Гриба – ред.) на территории Беларуси, и в этой связи потенциальную опасность", — заявил Кизим журналистам, комментируя слова Климкина.

Посол также отметил, что за 25 лет своей дипломатической практики не помнит подобных случаев с украинскими гражданами в других постсоветских странах. "Не помню таких случаев, чтоб было так публично (задерживали – ред.)", — добавил Кизим.

В 2017 году сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в белорусский Гомель. Отец заявил, что ездил в Гомель и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт". Позже Игорь Гриб заявил, что получил от министерства иностранных дел Украины информацию, что его сын якобы находится в РФ в следственном изоляторе. В Минске заявили, что белорусские сотрудники милиции и погранкомитет страны украинца не задерживали.

В конце 2017 года КГБ Белоруссии сообщил о задержании украинца Павла Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. Весной 2018 года Шаройко был приговорен к восьми годам заключения, он отбывает наказание на территории Белоруссии.