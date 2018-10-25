Президентом Эфиопии впервые стала женщина

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Известный эфиопский дипломат Сахле-Ворк Зевде стала первой женщиной, возглавившей Эфиопию, сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Фитсум Арега.

"Обе палаты парламента избрали посла Сахле-Ворк Зевде следующим президентом Эфиопии, это историческое событие. Она первая женщина, возглавившая современную Эфиопию", — написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.

Накануне, как сообщает местный журнал Addis Standard, обе палаты парламента страны одобрили отставку предыдущего президента страны Мулату Тешоме, возглавившего страну в 2013 году. Тешоме, как и его предшественник, принадлежит к народности оромо — крупнейшей этнической группе в Эфиопии.

В четверг Зевде приняла присягу главы государства. Выступая после вступления в должность, президент отметила работу Тешоме на этом посту и заявила о важности поддержания мирной ситуации в стране и создания "общества, которое отказывается от притеснения женщин".

Ранее Зевде возглавляла дипломатические миссии Эфиопии в Сенегале, Джибути и Франции, занимала высокие должности в структурах ООН в Центральноафриканской республике (ЦАР) и Найроби. До избрания президентом она занимала пост специального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Африканском союзе и главы представительства ООН в организации.

Согласно конституции, президент страны избирается парламентом на 6 лет и не может исполнять обязанности более двух сроков. Президент в Эфиопии исполняет в большей степени представительские функции, а реальная власть в стране принадлежит премьер-министру.