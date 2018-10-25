МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Румынские политические партии и организации венгров подали в ООН совместное заявление о притеснении прав меньшинств на Украине, сообщает Мукачево.net.
"Поскольку теперь на Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о второй статье Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность за принятый ею документ", — говорится в обращении.
Заявление подписали представители Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ), Венгерской народной партии Трансильвании (EMNP), Венгерской гражданской партии (MPP), Венгерского национального совета (EMNT) и Секейського национального совета (SZNC).