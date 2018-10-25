В Минобороны рассказали о давлении США на Азию и Африку из-за ВТС с Россией

ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. США оказывают беспрецедентное давление на страны Африки, Азии, арабские государства за военно-техническое сотрудничество с РФ, но эффект обратный, бесконечно бояться нельзя, заявил РИА Новости в четверг заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на полях международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

"Беспрецедентное давление оказывают США на страны Африки, Азии, арабские страны. Наместники США в первую очередь в этих государствах обращаются к руководству этих государств, запрашиваются на соответствующие аудиенции, цинично оказывают давление, словами, делом, угрожая остановкой той помощи, которую они якобы оказывают", — заявил Фомин, отвечая на вопрос о том, не повлияли ли последние санкции США в отношении КНР на желание других стран вести сотрудничество с РФ по ВТС.

По его словам, "они влияют, но эффект обратный, бесконечно бояться нельзя".

"Мы видим ещё такой феномен, есть С-300, есть С-400, а дальше ещё есть. И все понимают, что да ну его этот страх, мы возьмём эту систему, и она нас прикроет от этого страха. Я вам говорю это со знанием дела", — подчеркнул он.