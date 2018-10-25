Во Франции люди с психическими расстройствами получат право голоса

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 300 тысяч человек с психическими расстройствами, которым сейчас во Франции судом запрещено участвовать в выборах, получат право голоса, заявила государственный секретарь по делам лиц с ограниченными возможностями Софи Клюзель в интервью Parisien.

Соответствующую поправку к положению о выборах примут к началу 2019 года.

"Сегодня в нашей стране 700 тысяч совершеннолетних находятся под надзором или попечительством. Из них более 300 тысяч лишены права голоса решением суда. Главным образом, это люди с психическими расстройствами. Наша цель — сделать так, чтобы все смогли проголосовать самое позднее на муниципальных выборах 2022 года", — заявила госсекретарь.

По ее мнению, лишение людей с психическими расстройствами права голоса является дискриминацией.

Клюзель добавила, что правительство также будет добиваться предоставления таким гражданам права на вступление в брак и на развод.