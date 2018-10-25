Во Франции из особняка украли данные почти 80 тысяч человек

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Группа воров сумела "среди белого дня" вынести из частного особняка во Франции 50-килограммовый сейф с ценными вещами и компьютер с личными данными более 80 тысяч человек, сообщает газета Parisien.

Инцидент произошел в коммуне Виллен-сюр-Сен, регион Иль-де-Франс.

По версии следствия, злоумышленники прибыли в коммуну на поезде днем во вторник. Цель они выбрали случайно. Воры выбили окна на кухне и проникли внутрь. Информированный источник издания пояснил, что ограбленный особняк расположен в стороне от оживленных улиц — в "тихой гавани, окруженной водами Сены".

Как сообщается, злоумышленники унесли с собой 50-килограммовый сейф с семейными украшениями и часами Rolex, пять планшетов iPad и компьютер, на котором, как утверждает хозяйка дома, хранились личные данные директоров люксовых компаний и их 77 тысяч клиентов.

С места преступления воры скрылись на припаркованном в саду особняка автомобиле MINI Cooper.

Как пишет издание, ущерб от ограбления оценивается в 100 тысяч евро.

Правоохранительные органы Франции ведут расследование случившегося.