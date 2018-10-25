Силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 19 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 21 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из гаубиц, минометов, танков, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"В результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка повреждены два дома. Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 307 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.