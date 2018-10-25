Колонна МЧС с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла госграницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей успешно пересекла российско-украинскую границу, сообщила РИА Новости представитель Южного таможенного управления Ольга Шамраева.

Колонна была сформирована в районе населенного пункта Ковалевка Ростовской области. Жителям Донецкой и Луганской областей она везет более 700 тонн гуманитарной помощи — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и предметы первой необходимости. Около 4.00 мск автомобили выехали к государственной границе. В пути следования колонна разделилась на две — одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган".

"К настоящему времени все автомобили на обоих пунктах пропуска прошли таможенное оформление. Оно было проведено в соответствии с международным законодательством в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины", — сказала собеседница. Она добавила, что после досмотра колонны продолжили движение в Донецк и Луганск.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в ноябре 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 81 колонна МЧС привезла на территорию юго-востока Украины более 77 тысяч тонн гуманитарных грузов.