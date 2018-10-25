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В мире

Колонна МЧС с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла госграницу

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (207)
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкМашины конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Архивное фотоМашины конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей успешно пересекла российско-украинскую границу, сообщила РИА Новости представитель Южного таможенного управления Ольга Шамраева.

Машины конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МЧС отправило в Донбасс 82-ю колонну с гуманитарной помощью
Колонна была сформирована в районе населенного пункта Ковалевка Ростовской области. Жителям Донецкой и Луганской областей она везет более 700 тонн гуманитарной помощи — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и предметы первой необходимости. Около 4.00 мск автомобили выехали к государственной границе. В пути следования колонна разделилась на две — одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган".

"К настоящему времени все автомобили на обоих пунктах пропуска прошли таможенное оформление. Оно было проведено в соответствии с международным законодательством в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины", — сказала собеседница. Она добавила, что после досмотра колонны продолжили движение в Донецк и Луганск.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в ноябре 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 81 колонна МЧС привезла на территорию юго-востока Украины более 77 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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energo-eco
Людям эта помощь, хоть и небольшая, очень нужна. Помимо государства здорово помогают частные лица и организации, все вспомошествования востребованы.
08:59
25.10.2018
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dima.khotov
Надо полагать реактивная тушёнка сеперов скоро начнёт взрываться по другую линию фронта , сея вокруг смерть.
08:02
25.10.2018
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Ратибор
"В городе Здолбунов учитель одной из школ не ответил ученику на приветствие "Слава Украине!", попав в поле зрения полиции. По словам школьника, когда учитель английского языка заходил в класс, он сказал ему "Слава Украине!", но за это учитель схватил восьмиклассника за ухо и отвел к доске, где тот простоял половину урока.
После уроков молодой украинский патриот рассказал об инциденте своей маме, которая пожаловалась директору на поведение учителя и написала заявление в полицию. По ее словам, "после таких наказаний дети поймут, что фраза Слава Украине — это плохо".

)))
08:36
25.10.2018
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