Избирком Польши подтвердил победу правящей партии на местных выборах

Вид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото

Вид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото

ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши официально подтвердила победу правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского на выборах органов местного самоуправления, сообщил на пресс-конференции в среду глава избиркома Войцех Гермелиньский.

По данным Избиркома, в воеводских сеймиках PiS получила 254 мандата, их главные конкуренты – оппозиционная коалиция партий "Гражданская платформа" и "Новочестная" получили 194 мандата, а следующая за ней Польская крестьянская партия получила 70 мест.

Что касается выборов мэров городов, то примерно половина из них избраны в первом туре. В тех городах, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, 4 ноября состоится второй тур.

Правящая партия далеко не так убедительно выглядит по итогам выборов мэров крупных городов.

В Варшаве кандидат от коалиции оппозиционных партий "гражданская платформа" и "Новочестная" Рафал Тшасковский получив 505 тысяч 187 голосов избирателей или 56,67%. Его главный оппонент Патрик Який, представляющий "Право и справедливость" набрал вдвое меньше голосов — 28,53%.

Никто из их ближайших преследователей, а всего в выборах мэра Варшавы участвовало 14 кандидатов, не набрал и 3% голосов.

В городском совете Варшавы также празднует победу оппозиция, котораяпо итогам выборов получит 40 из 60 мандатов. 19 мест займут представители PiS, и один мандат достался Союзу демократических левых сил.

В Лодзи победила также представитель оппозиции – активистка "Гражданской платформы" Ханна Здановская. Однако у нее могут возникнуть проблемы, так как она осуждена по уголовному делу и в соответствии с законодательством не может занимать этот пост.

Во Вроцлаве мэром избран оппозиционер Яцек Сутрик, а в Познани его коллега по оппозиции Яцек Ясковяк.

Поддерживаемый правящей партии Марчин Крупа выиграл выборы мэра в Катовицах.

В Ополе кресло мэра займет независимый кандидат Аркадиуш Вишневский. Люблинским мэром станет независимый кандидат Кшиштоф Жук.

На выборах в Белостоке победил поддерживаемый оппозицией Тадеуш Трусколаский.

© AP Photo / Gregor Fischer/ dpa Евросоюз приговорил Польшу

В некоторых же городах выявить победителя в первом туре не удалось. Например, в Кракове беспартийный Яцек Майхровский во втором туре 4 ноября будет соперничать с представительницей правящей партии Малгожатой Вассерман. Такая же ситуация в Гданьске, где беспартийный Павел Адамович вышел во второй тур вместе с представителем PiS Каспером Плажиньским.

Территория Польши состоит из 16 воеводств, которые, в свою очередь, делятся на повяты, а повяты — на гмины. В ходе выборов в минувшее воскресенье жители страны выбирали депутатов городских, гминных советов и советов повятов, а также воеводских сеймиков (аналоги областных советов). Выборы в эти структуры прошли в один тур.

В этот же день прошел первый тур выборов мэров городов и руководителей сельских гмин (войтов). В тех городах и гминах, где ни один из кандидатов не набрал нужное количество голосов избирателей (50% и один голос), состоится второй тур, назначенный на 4 ноября.