В КНДР заявили о планах по смягчению напряженности на Корейском полуострове

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. КНДР придерживается твёрдой позиции превратить Корейский полуостров в "островок мира и стабильности", заявил замминистра народных вооруженных сил КНДР Ким Хён Рён, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

"Это наша твёрдая позиция довести нынешнюю ситуацию по смягчению напряжённости к стабильному миру и превратить Корейский полуостров, который был самой горячей точкой на планете, в островок мира и стабильности", — сказал Ким Хён Рён.

Он добавил, что это внесёт вклад безопасность в Азии во всем мире.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын уже трижды встречались в этом году, в последний раз в Пхеньяне в сентябре. К концу года лидера КНДР ожидают с визитом в Сеуле.

По итогам их последней встречи было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Кроме этого министры обороны двух стран в присутствии лидеров подписали соглашение по конкретным мерам предотвращения столкновений и обеспечения безопасности.