ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. КНДР придерживается твёрдой позиции превратить Корейский полуостров в "островок мира и стабильности", заявил замминистра народных вооруженных сил КНДР Ким Хён Рён, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.
Он добавил, что это внесёт вклад безопасность в Азии во всем мире.
По итогам их последней встречи было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Кроме этого министры обороны двух стран в присутствии лидеров подписали соглашение по конкретным мерам предотвращения столкновений и обеспечения безопасности.