Шторм "Уилла" привел к большому числу наводнений в Мексике

МЕХИКО, 25 окт – РИА Новости. Прохождение урагана "Уилла", который уже ослаб до уровня тропического шторма, привело к большому числу наводнений в Мексике.

Как передает портал Excelsior , стихийные бедствия затронули штаты Синалоа и Наярит, где из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В муниципалитете Росарио из-за разлива реки Балуарте затопило несколько населенных пунктов.

Пострадала дорога Масатлан — Тепик, где вода перекрыла движение по нескольким участкам трассы. В муниципалитете Эскуинапа сильный ветер привел к падению опор линий электропередач, в результате чего население осталось без света.

В Наярите разлились воды рек Акапонета и Сан-Педро, в результате чего был залит центр города Текуала и поселки Эль-Фило и Мильпас-Вьехас.

Ранее власти Мексики из-за приближения "Уиллы" объявили чрезвычайную ситуацию на территории 12 муниципалитетов в штате Наярит и семи муниципалитетов в Синалоа. Пока данных о погибших в результате удара стихии нет.