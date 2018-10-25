КНДР продолжит выполнять обязательства ради мира на Корейском полуострове

ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. КНДР намерена продолжить выполнять свои обязательства, чтобы снизить напряженность и достичь продолжительного мира на Корейском полуострове, заявил в четверг замминистра народных вооруженных сил КНДР Ким Хён Рён, выступая в рамках Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

"КНДР намерена продолжить выполнять свои обязательства и роль, чтобы снизить напряженность и достичь продолжительного мира на Корейском полуострове", — заявил замминистра.

Он подчеркнул, что "международное сообщество должно принять во внимание тот факт, что мир на Корейском полуострове оказывает значительное влияние на мир и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира, и активно поддерживать и поощрять усилия КНДР по направлению ситуации на путь диалога и сотрудничества".