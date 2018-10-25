Сербия поблагодарила Россию и Китай за принципиальную позицию по Косово

ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Сербия благодарна России и Китаю за принципиальную позицию по Косово, заявил сербский министр обороны Александр Вулин на церемонии открытия Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Черногория признала косовскую независимость одной из первых. Официальная Подгорица в июне 2017 года вступила в НАТО, несмотря на протесты граждан.