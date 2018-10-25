Посол России в США рассказал о подготовке встречи Суркова и Волкера

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ, 25 окт — РИА Новости. Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер ведут подготовку встречи, находятся в постоянном контакте по этому вопросу, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

"Возможность встречи между Сурковым и Волкером существует. Они находятся в переписке друг с другом. Сегодня решается вопрос, где и когда они встретятся", — сказал Антонов в среду журналистам.

Посол отметил, что такая встреча "должна быть эффективной".

"Нужно проработать содержание этой встречи, надо понять, какие могут быть результаты. Надо двигаться вперед, а не топтаться на месте", — сказал дипломат.

Ранее в октябре Волкер заявлял, что встреча с Сурковым у него пока не запланирована, а в конце сентября он сказал РИА Новости, что рассчитывает на такую встречу в течение осени.

О проработке такой встречи заявляли как в Москве, так и Вашингтоне, но конкретных дат и места такой встречи до сих пор не называлось. Всего с августа 2017 года прошло четыре таких встречи, включая последнюю в январе 2018 года. Ряд СМИ при этом сообщал, что такой механизм консультаций по Украине между РФ и США себя исчерпал и вряд ли будет задействован в будущем.