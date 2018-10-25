Министр обороны Китая призвал США к неконфронтации и взаимоуважению

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Китай и США должны придерживаться неконфронтации, взаимного уважения и избегать столкновений, заявил в четверг министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

"Китайско-американские отношения в военной сфере являются важными и в то же время чувствительными. Нам нужно приложить усилия для реализации консенсуса, достигнутого руководителями двух стран. Нам нужно избегать столкновений, придерживаться принципов непротивостояния, взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества и двигаться на встречу друг другу", — заявил Вэй Фэнхэ.

Он призвал сделать отношения между армиями двух стран залогом стабильности двусторонних отношений.

Отношения между Китаем и США обострились в сентябре после того, как США ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Россией.

МИД Китая выразил крайнее возмущение в связи с этим и сделал представление США.