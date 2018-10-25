МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бывшему вице-президенту США Джо Байдену отправили подозрительную посылку, которая похожа на те, которые содержали взрывные устройства и были адресованы некоторым американским политикам, сообщает корреспондент телеканала CNN Джим Сьютто в Twitter.

Ранее сообщалось, что неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и другим оппонентам Трампа. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока не известны.

"Сотрудники правоохранительных органов отслеживают подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену, которая рассматривается как подозрительная из-за схожих черт с другими посылками", — написал Сьютто, отметив, что два источника из правоохранительных органов подтвердили телеканалу эту информацию.

Согласно данным опроса компании SSRS для телеканала CNN, бывший вице-президент США Джо Байден лидирует по популярности среди потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии в 2020 году.