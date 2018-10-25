"Мистер LED": В Сети высмеяли сообщение Кличко о новом освещении в Киеве

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Facebook похвастался новым современным светодиодным освещением на улицах города.
"Киев становится не только красивее, но и светлее. Мы продолжаем устанавливать новое современное LED-освещение на столичных улицах и проспектах, мостах и других объектах инфраструктуры", — написал Кличко.
"Это все хорошо, но, может, стоит уделить внимание больницам? Условия там, как из фильмов ужасов. Жаль, что я не сфотографировала и не могу сюда загрузить", — пишет Elena Angarskaya.
"LED это, конечно, круто и очень экономно… но неужели сложно раздать подзатыльников дорожным службам, чтобы привели в порядок люки, которые просели на дорогах, и подлатали ямы…", — добавляет Николай Спиридонов.
"Было бы неплохо сделать нормальную систему подачи отопления и горячей воды", — жалуется Michaël Leclerc.
"Уже два месяца улица Чернобыльская по какой-то причине не освещается??? ЛЭД ламп не хватило или эта улица под эту программу не попадает???", — недоумевает Денис Реутский.
"Вот освещение действительно хорошее, жаль, фиаско с горячей водой вылезет большим боком", — иронизирует Богдан Шкурин.