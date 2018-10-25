ФБР сообщило о подозрительных посылках, направленных конгрессмену Уотерс

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. ФБР сообщило еще о двух подозрительных посылках, направленных конгрессмену Максин Уотерс.Twitter ведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп осудил использование насилия в качестве метода давления на политических противников. Он также заверил, что его администрация накажет организаторов отправлений взрывчатки бывшим чиновникам и призвал страну объединиться.
Также в течение последних суток стало известно о ряде подозрительных посылок на адреса семей Клинтон, Обамы, Сороса. Сообщается, что опасная посылка была отправлена и бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, но не нашла адресата. Подозрительные посылки также были обнаружены офисом губернатора штата Нью-Йорк и конгрессмену Максин Уотерс. В результате инцидентов никто не пострадал, все посылки были перехвачены в ходе проверок.