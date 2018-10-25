Министр обороны Китая пригрозил военными мерами в случае отделения Тайваня

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Вооружённые силы Китая примут любые меры, если кто-то решит отделить Тайвань от Китая, и примут меры, заявил в четверг министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

"Если кто-то попытается отделить Тайвань от Китая, то вооруженные силы Китая не постоят ни за какой ценой и примут меры", — заявил Вэй Фэнхэ, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.