Советские памятники в Польше 37 раз за год подверглись вандализму и сносу

ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Почти 40 случаев противоправных действий в отношении памятников советским солдатам и воинских захоронений зафиксировано в Польше с начала текущего года, сообщил РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.

"Всего с начала года мы зафиксировали 37 противоправных действий в отношении памятников и воинских захоронений", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении воинских захоронений зафиксировано пять актов вандализма. Еще пять актов вандализма зафиксировано в отношении памятников советским воинам.

Также сначала года зафиксировано 27 фактов незаконного демонтажа памятников советским солдатам.

Одним из последних примеров незаконного демонтажа памятников является снос памятника благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы.

Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт 15 сентября 1946 года. Во время реконструкции площади Вашингтона в 1968 году останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, а сам памятник перенесли вглубь главной аллеи парка.

Теперь в польской столице не осталось ни одного памятника бойцам Красной армии, освобождавшим Польшу.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в силу в Польше минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.