ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт — РИА Новости. Израильская авиация атаковала в ночь на четверг восемь целей в секторе Газа в ответ на выпущенную оттуда ракету, сообщила армейская пресс-служба.
Израильтяне говорят, что объекты, по которым наносились удары, принадлежат военизированным формированиям правящего в анклаве движения ХАМАС.
"Самолеты ВВС Израиля атаковали восемь военных целей в трех комплексах ХАМАС в секторе Газа", — сказано в сообщении.
Авиаудары стали ответом на ракету, которая была выпущена вечером в среду по приграничным районам Израиля. Для ее перехвата военные задействовали систему ПРО "Железный купол". Информации о пострадавших или материальном ущербе при обстреле не поступало.
Предыдущий обмен ударами произошел неделю назад. Тогда палестинская ракета попала в жилой дом в 200-тысячном городе Беер-Шеве, а израильская авиация в ответ атаковала около 20 объектов боевиков в секторе Газа.