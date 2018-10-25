ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (452)

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт — РИА Новости. Израильская авиация атаковала в ночь на четверг восемь целей в секторе Газа в ответ на выпущенную оттуда ракету, сообщила армейская пресс-служба.

Израильтяне говорят, что объекты, по которым наносились удары, принадлежат военизированным формированиям правящего в анклаве движения ХАМАС.

"Самолеты ВВС Израиля атаковали восемь военных целей в трех комплексах ХАМАС в секторе Газа", — сказано в сообщении.

Бомбардировке, по данным армии, подверглись тренировочный лагерь, мастерская и склад боеприпасов в южной части анклава, некий объект военного назначения на севере.

Авиаудары стали ответом на ракету, которая была выпущена вечером в среду по приграничным районам Израиля. Для ее перехвата военные задействовали систему ПРО "Железный купол". Информации о пострадавших или материальном ущербе при обстреле не поступало.

Предыдущий обмен ударами произошел неделю назад. Тогда палестинская ракета попала в жилой дом в 200-тысячном городе Беер-Шеве, а израильская авиация в ответ атаковала около 20 объектов боевиков в секторе Газа.