В США обвинили Россию в создании боевого космического лазера

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илим Поблет обвинила Россию в создании боевых космических лазеров, сообщает Daily Mail.
На этот раз Поблет заявила, что Россия уже доставила в космос и боевые космические лазеры, способные уничтожить американские спутники.
Кроме того, она подчеркнула, что такие шаги не соответствуют дипломатической риторике России.
"Для США эти события являются ещё одним доказательством того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике", — сказала Поблет.
В августе 2017 года Минобороны проинформировало о запуске на орбиту маневрирующего спутника-инспектора. Он обладает техническими возможностями маневра для перемещения по орбите и наблюдения или иного типа взаимодействия с другими спутниками.