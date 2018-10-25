Американские военные промахнулись при сбросе броневика с самолета

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вооруженные силы США промахнулись при сбросе бронеавтомобиля "Хамви" с военно-транспортного самолета C-17, пишет Military.com.
Как сообщает военный портал, в результате инцидента никто не пострадал, частная собственность не повреждена. Идет расследование причины происшествия.
В апреле 2016 года произошел похожий инцидент с участием американских десантников. На учениях 173-й воздушно-десантной бригады США на базе Хохенфельс в Германии разбились три бронеавтомобиля "Хамви" после того, как они сорвались с десантной платформы.
This Is The View From a Humvee Being Dropped From a Military Plane…— ~Marietta️ 🎃 (@MariettaPosts) 25 октября 2018 г.
BUT One Was Accidentally Dropped In a North Carolina Neighborhood This Week.
No One Was Hurt.#HeadsUp#Humveepic.twitter.com/2CTMwU27M3