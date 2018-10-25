Американские военные промахнулись при сбросе броневика с самолета

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вооруженные силы США промахнулись при сбросе бронеавтомобиля "Хамви" с военно-транспортного самолета C-17, пишет Military.com.

Отмечается, что в ходе тестирования новой платформы десантирования тяжелой техники военные "уронили" броневик на минуту раньше положенного на расстоянии около полутора километров от зоны выброски. В результате "Хамви" приземлился в сельской местности.

Как сообщает военный портал, в результате инцидента никто не пострадал, частная собственность не повреждена. Идет расследование причины происшествия.

В апреле 2016 года произошел похожий инцидент с участием американских десантников. На учениях 173-й воздушно-десантной бригады США на базе Хохенфельс в Германии разбились три бронеавтомобиля "Хамви" после того, как они сорвались с десантной платформы.