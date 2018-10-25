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Европарламент подготовил проект резолюции по ситуации в Азовском море

Сюжет:
Санкции в отношении России (7110)
(обновлено: 03:40 25.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фотоФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Европарламент подготовил проект резолюции по ситуации в Азовском море, в котором содержится призыв к ужесточению санкций ЕС против РФ в случае обострения ситуации в этом регионе.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Рогозин прокомментировал заявление Могерини о "европейском" море
"ЕП подчеркивает, что Керченский мост был построен незаконно, и приветствует решение Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, причастных к его строительству; настоятельно призывает высокого представителя по внешней политике вместе со странами-членами ЕС в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится", — говорится в проекте резолюции, которая может быть рассмотрена на сессии в Страсбурге.

Кроме того, исполнительным органам власти ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

"Призывает высокого представителя более внимательно следить за развитием ситуации в области безопасности в Азовском море, учитывая растущий потенциал конфликта на пороге Европы, который может иметь более широкие последствия для безопасности, непосредственно затрагивающие ЕС и его государства-члены; считает в этой связи, что было бы очень полезно назначить специального посланника ЕС по Крыму и Донбассу, чьи обязанности будут также охватывать Азовское море", — говорится в проекте, обнародованном в базе данных ЕП.

Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Могерини предостерегла от последствий "милитаризации" Азовского моря
В проекте также содержится призыв к Совету ЕС "потребовать от Российской Федерации немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов и рассмотреть, в случае необходимости, соответствующие контрмеры".

Европарламентарии также выражают "обеспокоенность в связи с участием европейских компаний в строительстве Керченского моста" и "призывают Еврокомиссию оценить и проверить применение действующих ограничительных мер ЕС, а государства-члены поделиться информацией о любых национальных таможенных или уголовных расследованиях в случаях потенциальных нарушений".

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

Азовском море. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Могерини обвинила Россию в досмотре судов в Азовском море
ЕС в июле ввел санкции в связи со строительством Крымского моста в отношении шести российских компаний: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Санкции предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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