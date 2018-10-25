Пушков рассказал, чем грозит выход США из договора о РСМД

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) чреват появлением новых ядерных ракет в странах НАТО, в том числе и у границ РФ.

"Можно долго спорить, из-за Китая или не из-за Китая США выходят из договора, который в 1987 положил конец ядерному противостоянию в Европе. Но в итоге это чревато появлением их ядерных ракет средней дальности в странах НАТО и даже у самых границ России. И эта вероятность велика", — написал он в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.