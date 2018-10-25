Украинцы не выживут с новыми ценами на газ, заявил экс-министр ЖКХ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne резко раскритиковал решение правительства повысить цены на газ на 23,5 процента.
"Я обращаюсь к людям. Если вы до сих пор не осознали масштабы обмана, цинизма и полного отсутствия логики в действиях нынешней власти, то тогда уже ни к кому не обращайтесь. Если вы продолжаете верить в басни про какие-то требования МВФ или экономически объясненную цену, сейчас вот эти коллеги, разобьют это все", — заявил Кучеренко.
Экс-министр также считает, что правительство не до конца раскрыло детали этого постановления.
"Цена на газ заработает с первого ноября. Нужно еще увидеть постановление, как оно там будет сформулировано все: это экономически обусловленная цена или это какая-то политическая цена. Тарифы на тепло только через дней 30-45 придут к вам новые, потому что там процедура другая. Кто, как и по какой цене будет поставлять в это время газ Теплокомунэнерго? Кто будет покрывать убытки Теплокомунэнерго, которые автоматически случатся?" — добавил Кучеренко.
"Нафтогаз дает команду Облгазу, и Облгаз обязан перестать поставлять газ, иначе все долги будут на нем. Что будет происходить в селах и районных центрах? Не знаю, как люди будут выживать", — подчеркнул экс-министр.
Он также высказался о премьер-министре Владимире Гройсмане, уличив его во лжи во время предыдущих заявлений о цене на газ.
"Так Владимир Борисович, все-таки, вы два года назад обещали, что цена на газ никогда не увеличится. Теперь вы говорите, что нет другого выхода. Это повышение — элемент комплексной реформы или требование МВФ и ваш откат и поражение?" — задается вопросом Кучеренко.