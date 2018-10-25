Украинцы не выживут с новыми ценами на газ, заявил экс-министр ЖКХ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne резко раскритиковал решение правительства повысить цены на газ на 23,5 процента.

По его мнению, простые украинцы еще не осознали масштабов "трагедии", которая произойдет после этого решения.

"Я обращаюсь к людям. Если вы до сих пор не осознали масштабы обмана, цинизма и полного отсутствия логики в действиях нынешней власти, то тогда уже ни к кому не обращайтесь. Если вы продолжаете верить в басни про какие-то требования МВФ или экономически объясненную цену, сейчас вот эти коллеги, разобьют это все", — заявил Кучеренко.

Экс-министр также считает, что правительство не до конца раскрыло детали этого постановления.

"Цена на газ заработает с первого ноября. Нужно еще увидеть постановление, как оно там будет сформулировано все: это экономически обусловленная цена или это какая-то политическая цена. Тарифы на тепло только через дней 30-45 придут к вам новые, потому что там процедура другая. Кто, как и по какой цене будет поставлять в это время газ Теплокомунэнерго? Кто будет покрывать убытки Теплокомунэнерго, которые автоматически случатся?" — добавил Кучеренко.

Кроме того, он рассказал, что украинцы могут в любой момент лишиться тепла в своих домах, поскольку "Нафтогаз" имеет право отключать поставку газа для Теплокомунэнерго в случае долгов.

"Нафтогаз дает команду Облгазу, и Облгаз обязан перестать поставлять газ, иначе все долги будут на нем. Что будет происходить в селах и районных центрах? Не знаю, как люди будут выживать", — подчеркнул экс-министр.

Он также высказался о премьер-министре Владимире Гройсмане, уличив его во лжи во время предыдущих заявлений о цене на газ.

"Так Владимир Борисович, все-таки, вы два года назад обещали, что цена на газ никогда не увеличится. Теперь вы говорите, что нет другого выхода. Это повышение — элемент комплексной реформы или требование МВФ и ваш откат и поражение?" — задается вопросом Кучеренко.