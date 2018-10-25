Россия вносит в ООН проект резолюции в поддержку сохранения ДРСМД

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва внесет в комитет Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Договор о РСМД
Дональд Трамп ранее заявил, что США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, так как Россия нарушает его.
Он также пообещал, что Вашингтон будет развивать вооружения.
Ответ России
Как заявил Владимир Путин, если в Европу будут поставляться новые американские ракеты, то Москва должна будет ответить зеркально.
По его словам, в этом случае страны, согласившиеся на размещение ракет, поставят свою территорию под угрозу возможного ответного удара. Путин в этой связи напомнил о ситуации с ракетами средней дальности "Першинг" в Европе в 1980-х годах.
"Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся", — отметил президент.