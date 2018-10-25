Мадуро назвал вице-президента США "сумасшедшим экстремистом"

МЕХИКО, 25 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вице-президента США Майка Пенса "сумасшедшим экстремистом" из-за заявлений о финансировании каравана мигрантов из центральноамериканских стран.

Ранее Пенс со ссылкой на заявление президента Гондураса обвинил Венесуэлу в финансировании каравана мигрантов, который планирует дойти до США.

"Если бы это сказал не сумасшедший экстремист Майк Пенс, можно было бы просто посмеяться, но уже начинается империалистическая паранойя, обвиняющая меня во всем, что произойдет. У них одержимость, потому что они не смогли свергнуть нас", — заявил Мадуро в выступлении, транслировавшемся на его странице в Facebook.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в караване, направляющемся по территории Мексики к южной американской границе, якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Национальный уполномоченный по безопасности Мексики Ренато Салес Эредия опроверг в среду данные, что среди мигрантов есть террористы или представители организованной преступности.

МВД и МИД Мексики оценивают число находящихся в караване граждан стран Центральной Америки в 3,6 тысячи человек.