В США два человека погибли при стрельбе в супермаркете

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Стрельба произошла в супермаркете сети Kroger в городе Джефферсонтаун, штат Кентукки, два человека погибли, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на полицию.
По словам начальника полиции Сэма Роджерса, подозреваемый зашел в супермаркет, где столкнулся с мужчиной и выстрелил в него несколько раз, после чего вышел из супермаркета. Затем он выстрелил в женщину на парковке. Обе жертвы скончались на месте.
Роджерс заявил, что подозреваемого задержали. По его словам, по-видимому, преступник не руководствовался каким-либо мотивом, стрельба носила случайный характер.